Юрист Градсков: в Подмосковье можно получить аренду земли за 1 рубль за кв. м

В Подмосковье в настоящее время действуют различные льготы в сфере недвижимости. В частности, программа по предоставлению земельных участков в аренду за 1 рубль за квадратный метр в год, рассказал "Газете.
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