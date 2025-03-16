Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили временно покинуть Францию, где его обвиняют в многочисленных правонарушениях, связанных с якобы содействием организованной преступности, сообщает AFP со ссылкой на свои источники.
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