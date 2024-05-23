Сколько стоит стрельба из разного типа оружия: стоимость выстрелов из пулеметов и ракетных установок на видео

Дмитрий Гурин

Был я в штатах, пришлось пожить в командировках в начале века. Коробка пистолетных патронов Люгер на 50 шт стоила 15-25 зеленых в зависимости от производителя и чем больше покупаешь тем дешевле..................... коробка макарон примерно столькоже.