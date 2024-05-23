Сколько стоит стрельба из разного типа оружия: стоимость выстрелов из пулеметов и ракетных установок на видео

Для ведения любых боевых действий в первую очередь нужны деньги. Очередь из автомата обойдется стране в несколько сотен долларов: на примерах разного оружия смотрим, во что обходится конфликт в реальности.
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