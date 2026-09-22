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Регионы России

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Банк России готовит возможность снятия наличных напрямую с цифрового рубля

Банк России готовит возможность снятия наличных напрямую с цифрового рубля

Банк России прорабатывает введение функции снятия наличных денег с цифрового рубля непосредственно через банкоматы без необходимости предварительного перевода средств на банковский счет.

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