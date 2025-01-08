📈 С начала года увеличились МРОТ и прожиточный минимум, декретные и пособия по уходу за ребенком. Актуальные цифры в одном материале.
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📈 С начала года увеличились МРОТ и прожиточный минимум, декретные и пособия по уходу за ребенком. Актуальные цифры в одном материале.