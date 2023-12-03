«Мечтает о другом»: в Германии удивились словам Зеленской о супруге

Таня Григ

Она, блин, мечтает! Кто-то из умных сказал, что "мечта - это ложь самому себе". Не будет ей до конца жизни покоя и навоеванных для нее Зелей миллиардов у неё тоже не будет, а будет им обоим и потомкам их жестокая расплата за содеянное ими великое Зло, и будут до скончания их жизни стучаться им в окна и сниться по ночам тысячи погубленных ими душ. А пока пусть самообманывается