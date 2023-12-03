Недавно супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сделала громкое заявление — она не хочет, чтобы он выдвигался на новый срок.
«Мечтает о другом»: в Германии удивились словам Зеленской о супруге
Комментарии
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Meerflieger
Ну правильно - наворовали они уже немало, пора бежать. Зеля потом сторчится, или грохнут его, а она останется в шоколаде... Богатой вдовушкой...
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12 час.
Таня Григ
Она, блин, мечтает! Кто-то из умных сказал, что "мечта - это ложь самому себе". Не будет ей до конца жизни покоя и навоеванных для нее Зелей миллиардов у неё тоже не будет, а будет им обоим и потомкам их жестокая расплата за содеянное ими великое Зло, и будут до скончания их жизни стучаться им в окна и сниться по ночам тысячи погубленных ими душ. А пока пусть самообманывается
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
На передовую ее. Вместе с другими бабами.
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7 час.
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