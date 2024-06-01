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В кастрюльке

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Нежное сочное блюдо из молодой капусты. Рецепт за 30 минут: всё нарезал и в духовку

Нежное сочное блюдо из молодой капусты. Рецепт за 30 минут: всё нарезал и в духовку

Подробный рецепт вкусного блюда из молодой капусты, которое можно приготовить всего за полчаса. Ингредиенты: — Молодая капуста — 800 г— Соль — 1 чайная ложка— Зелёный лук— Петрушка— Укроп— Чёрный молотый перец— Яйца — 3 шт.

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