Российские дилеры хотят запретить АвтоВАЗу и другим продавать машины онлайн без посредников

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой запретить производителям и дистрибуторам автомобилей осуществлять прямые онлайн-продажи конечным потребителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии