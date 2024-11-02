ВСУ ночью ударили ракетами по российским регионам. Среди них — Орловская область

ВСУ нанесли удары ракетами по территории России. На российские регионы пришелся удар сразу в нескольких областях: в вечернее время 1 ноября и в ночные часы 2 ноября ВСУ атаковали Орловскую, Тульскую, Курскую, Брянскую области, а также Крым.