Барак Обама, Билл Клинтон и Буш-младший посетят инаугурацию Трампа

Бывшие президенты Соединенных Штатов Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетят инаугурацию избранного главы государства Дональда Трампа, однако не пойдут на официальный обед по случаю вступления в должность нового хозяина Белого дома.