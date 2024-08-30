Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Сергей Писарев упоминался в СМИ в связи с многочисленными событиями, происходящими в зоопарке Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.