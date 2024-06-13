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Не только о футболе

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Умер Джерри Уэст, Мотта возглавил «Ювентус», «Бостон» в одном матче от титула, Надаль пропустит «Уимблдон», Суперкубок России – в Волгограде, Путин онлайн открыл Игры БРИКС и другие новости

Умер Джерри Уэст, Мотта возглавил «Ювентус», «Бостон» в одном матче от титула, Надаль пропустит «Уимблдон», Суперкубок России – в Волгограде, Путин онлайн открыл Игры БРИКС и другие новости

1. Легенда НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет. Силуэт чемпиона лиги и члена Зала славы баскетбола изображен на логотипе НБА.

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Комментарии
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Лена Мисько
Мутко против *** По моим данным, футболиста «Бешикташа» Жедсона в «Зените», скорее всего, не будет. По крайней мере, никаких договоренностей о его переходе на данный момент нет.
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4 час.
Лена Мисько
Международная федерация тенниса допустила российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Ранее Тарпищев сообщал, что в случае допуска на Олимпиаде выступят восемь россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
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4 час.
Лена Мисько
«Зенит» в год празднования столетия хочет обновить команду, и Клаудиньо не входит в планы руководства питерского клуба. Игрока активно предлагают бразильским клубам за 20 миллионов евро, также питерцы готовы рассмотреть обмен Клаудиньо на других игроков (Источник: Gazeta Botafogo).
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4 час.

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