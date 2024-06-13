Умер Джерри Уэст, Мотта возглавил «Ювентус», «Бостон» в одном матче от титула, Надаль пропустит «Уимблдон», Суперкубок России – в Волгограде, Путин онлайн открыл Игры БРИКС и другие новости

1. Легенда НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет. Силуэт чемпиона лиги и члена Зала славы баскетбола изображен на логотипе НБА.
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