Лена Мисько Мутко против *** По моим данным, футболиста «Бешикташа» Жедсона в «Зените», скорее всего, не будет. По крайней мере, никаких договоренностей о его переходе на данный момент нет.

Лена Мисько Международная федерация тенниса допустила российских теннисистов к участию в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Ранее Тарпищев сообщал, что в случае допуска на Олимпиаде выступят восемь россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.