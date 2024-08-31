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Применение и особенности конструкции гибочных станков

Применение и особенности конструкции гибочных станков

Профилегибы и трубогибы являются важными инструментами в современной промышленности, позволяющими изгибать различные металлические профили и трубы для создания сложных конструкций и деталей.

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