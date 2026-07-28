НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

Кориандр на экспорт: Россия — второй поставщик в мире

Кориандр на экспорт: Россия — второй поставщик в мире

По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году Россия поставила на мировой рынок около 48 тысяч тонн семян кориандра на сумму $27 млн, заняв вторую строчку в рейтинге крупнейших экспортёров специи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии