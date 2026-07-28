Кориандр на экспорт: Россия — второй поставщик в мире

По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2025 году Россия поставила на мировой рынок около 48 тысяч тонн семян кориандра на сумму $27 млн, заняв вторую строчку в рейтинге крупнейших экспортёров специи.
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