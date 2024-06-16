Губернатор Амурской области поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня в Амурской области отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Губернатор Василий Орлов и министр здравоохранения Светлана Леонтьева выразили благодарность более чем 11 тысячам врачей за их самоотверженный труд.
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