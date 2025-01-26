Аналитик о возможном режиме ЧС в Германии из-за мигрантов:  Проблема назревшая

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин высказал своё мнение о возможном введении в Германии режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов.
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