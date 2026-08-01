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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комик Куруч не узнал Сафонова и отказал во встрече, приняв его за поклонника. Позднее он провел свадьбу футболиста

Комик Илья Куруч рассказал, как однажды не узнал вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и отказал во встрече, приняв его за обычного пассажира самолета.

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