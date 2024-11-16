Макрону мешает Россия. Франция пытается восстановить связи с Африкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон© РИА Новости . Стрингер641 прочтение 2 дня назад Европейские лидеры начали обсуждать вопросы, связанные с укреплением коллективной безопасности Евросоюза на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, и в этих условиях на первый план выходит необходимость для Франции и Германии активизироваться и брать лидерство на себя, пишет Times of India.