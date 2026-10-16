В субботу, 17 октября, в Горно-Алтайске пройдет юбилейная 100-ая пробежка "5 верст". Проект реализуется уже три года, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
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