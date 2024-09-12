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Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

Политнавигатор Решение Китая ограничить экспорт компонентов для беспилотников и средств РЭБ ставят перед Украиной серьезные проблемы, поскольку БПЛА, стоящие на вооружении ВСУ, в большинстве закупаются в Китае или собираются из китайских компонентов.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Как был прав мой Отец.
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18 час.
Александр Николаевич
Не смешите народ &quot;парраппитеки&quot;! Сегодня можно слегка перекрыть денежные потоки и то, только НЕ в баксах! Что касается остального М У С О Р А, типа &quot;компонентов&quot;, то их можно найти и во льду Ледовитого Океана ( Курасива течет именно туда!). Сегогдня 3,14ндоссия накачивает укроуродов миллиардами баксов! КТО сможет перекрыть этот поток!?
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
Китай играет свою игру.
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1 час.

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