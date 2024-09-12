Китайские ограничения ставят большой вопрос перед ВСУ – украинский офицер

Александр Николаевич

Не смешите народ "парраппитеки"! Сегодня можно слегка перекрыть денежные потоки и то, только НЕ в баксах! Что касается остального М У С О Р А, типа "компонентов", то их можно найти и во льду Ледовитого Океана ( Курасива течет именно туда!). Сегогдня 3,14ндоссия накачивает укроуродов миллиардами баксов! КТО сможет перекрыть этот поток!?