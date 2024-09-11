Shot: участница из «Пацанок» разбила голову спортсменке в московском ресторане

Бывшая участница шоу «Пацанки» Татьяна Каширина, победительница шестого сезона, устроила драку в московском ресторане, в результате которой получила травму головы обладательница кубка Европы по футзалу Екатерина Шумкова.
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