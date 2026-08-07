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Регионы России

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Вратарь «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал травму Андрея Лунёва

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал травму Андрея Лунёва

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Курбан Расулов на предматчевой пресс-конференции перед игрой третьего тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского «Динамо» рассказал о текущем состоянии основного голкипера команды Андрея Лунёва.

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