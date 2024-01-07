В Германии призвали поставить Украине ракеты Taurus, чтобы остановить Россию

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Киеву ракеты Taurus, чтобы «не дать» Российской Федерации одержать победу.
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