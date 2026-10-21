Из 15 тысяч ополченцев, отправившихся на защиту Москвы, домой вернулось около 6800–6900 человек.21 октября 1812 года Владимирское народное ополчение одним из первых вступило в Москву после отступления французской армии.
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