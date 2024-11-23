Уилл Бакстон: Red Bull скоро потеряет Ферстаппена

Уилл Бакстон: Red Bull скоро потеряет ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolСледующий сезон может стать последним для Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, несмотря на контракт до конца 2028 года.
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