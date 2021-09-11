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О том, что согнуло и надломило Владимира Путина

О том, что согнуло и надломило Владимира Путина

Его называли «тефлоновым», подобострастно называли «несгибаемым» и даже в сердцах именовали «чёрствым», поминая трагедию с подлодкой «Курск».

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Nina Geyer
Как оценить ? Это трагедия для президента Путина .
Денис
Президента согнуло, дальше читать неинтересно.)))

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