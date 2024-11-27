В тверском СИЗО-1 для подростков провели конкурс рисунков, посвященный Дню матери. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, в конкурсе приняли участие положительно характеризующиеся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые.
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