Звезда КВН и «ОСП-студии» Сергей Сивохо находится при смерти: что случилось

КИЕВ, 17 октября, ФедералПресс. Доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, член ОП РФ Анна Ревякина в своем телеграм-канале сообщила, что известный украинский шоумен Сергей Сивохо находится при смерти в одной из больниц Киева.