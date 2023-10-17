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Звезда КВН и «ОСП-студии» Сергей Сивохо находится при смерти: что случилось

Звезда КВН и «ОСП-студии» Сергей Сивохо находится при смерти: что случилось

КИЕВ, 17 октября, ФедералПресс. Доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, член ОП РФ Анна Ревякина в своем телеграм-канале сообщила, что известный украинский шоумен Сергей Сивохо находится при смерти в одной из больниц Киева.

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