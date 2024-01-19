Чудовищное предательство в тылу: в гимназии в Истре травят детей бойца СВО (ФОТО)

Дмитрий Гурин

Бастрыкина надо пнуть. Желательно под копчик, чтоб своим "котам будущим кастам" люлей надавал. Хотя по моему опыту в милиции как не делали ничего пока не пнешь так и сейчас в полиции. И это где? В Подмосковье! У нас на Северном Кавказе уже бы давно детишек с родителями по колониям разогнали...... если бы их родственники еще раньше заяву на пропажи бы не оформили.