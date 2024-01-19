В Московской области, в гимназии города Истра дети бойца СВО столкнулись с травлей за помощь фронту и за футболку с надписью «Я русский».
Чудовищное предательство в тылу: в гимназии в Истре травят детей бойца СВО (ФОТО)
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
И что с того, кто-то за это ответил, может директора школы уволили?
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13 час.
Ю
Юрий Зубрин
И что сделали для того ,чтобы дать правовую оценку этому ?
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12 час.
Дмитрий Гурин
Бастрыкина надо пнуть. Желательно под копчик, чтоб своим "котам будущим кастам" люлей надавал. Хотя по моему опыту в милиции как не делали ничего пока не пнешь так и сейчас в полиции. И это где? В Подмосковье! У нас на Северном Кавказе уже бы давно детишек с родителями по колониям разогнали...... если бы их родственники еще раньше заяву на пропажи бы не оформили.
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7 час.
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