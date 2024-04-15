«Они должны его затащить в «Спартак». Радимов — о лучшем кандидате на замену Абаскалю

Владислав Радимов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Спартака». Бывший полузащитник сборной России, «Сарагосы» и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, кто должен стать следующим тренером «Спартака».
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