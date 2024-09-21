Лопес обозвала Аффлека плохим любовником и готова спеть об этом

Культовая голливудская звезда Дженнифер Лопес готовится выпустить новую песню, в которой, по слухам, она намерена поделиться не самыми лестными подробностями о своих отношениях с коллегой по звездному цеху Беном Аффлеком.
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