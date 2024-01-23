⚡️ Из ответов С.В.Лаврова на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году (18 января 2024 года) = Предвидя Ваш вопрос, я взял методичку, которую нам наши приятели передали из стран ЕС: «Как вести себя с российскими дипломатами».
Еврометодичка
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Natalija Osminina
Чего хотеть от тех, кто идет ко дну. Когда «Титаник» шел ко дну, оркестр продолжал играть музыку до самого конца, а мужчины переодевались в женские платья. «Титаник» 15 апреля 1912 года унес жизни более 1500 человек.
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