За выходные петербургские инспекторы ДПС поймали более сотни машин-«призраков»

Чуть позже около 40 водителей попались повторно. В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд по выявлению автомобилей, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки.
Чуть позже около 40 водителей попались повторно. В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд по выявлению автомобилей, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки.
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