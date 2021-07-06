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За выходные петербургские инспекторы ДПС поймали более сотни машин-«призраков»

Чуть позже около 40 водителей попались повторно. В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции провели профилактический рейд по выявлению автомобилей, владельцы которых используют так называемые архивные государственные регистрационные знаки.

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