Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав России планирует изменить порядок формирования больничных, новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года, соответствующий проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии