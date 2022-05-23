ООН заявила, что число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек

globallookpress/IMAGO Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за насилия, вооруженных конфликтов и преследований впервые превысило 100 млн во всем мире, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).