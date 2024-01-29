На силовиков, выдавших паспорта России семье лидера банды из Белгорода, завели дело. Заведено уголовное дело о халатности в отношении полицейских.
СЕМЬЯ ЛИДЕРА БАНДЫ ИЗ БЕЛГОРОДА ПОЛУЧИЛА ГРАЖДАНСТВО НЕЗАКОННО: НА СИЛОВИКОВ ЗАВЕЛИ ДЕЛО
Комментарии
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Ольга Каширина
А незаконных паспортов лишили?
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17 час.
Владимир Терентьев
Полицейские больше виноваты, чем бандиты. Получается, что это с их разрешения (на разрешение гражданства) бандиты избивали граждан.
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15 час.
Валерий Константинов
Странное наказание для тех, кто напрямую потворствовал преступникам и, образно говоря, были прямыми СОУЧАСТНИКАМИ банды мигрантов. Колокольников, похоже, хочет остаться НЕМНОГО в стороне. На кону ведь мундир!!! Не до ЧЕСТИ.
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59 мин.
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