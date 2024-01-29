СЕМЬЯ ЛИДЕРА БАНДЫ ИЗ БЕЛГОРОДА ПОЛУЧИЛА ГРАЖДАНСТВО НЕЗАКОННО: НА СИЛОВИКОВ ЗАВЕЛИ ДЕЛО

Полицейские больше виноваты, чем бандиты. Получается, что это с их разрешения (на разрешение гражданства) бандиты избивали граждан.

Валерий Константинов

Странное наказание для тех, кто напрямую потворствовал преступникам и, образно говоря, были прямыми СОУЧАСТНИКАМИ банды мигрантов. Колокольников, похоже, хочет остаться НЕМНОГО в стороне. На кону ведь мундир!!! Не до ЧЕСТИ.