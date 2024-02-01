Шоу-бизнес: Чем прославились Ника Жукова, Анна Пересильд и другие новые таланты, о которых узнали недавно

Стремительное развитие новых технологий облегчило путь молодых людей к славе. Но конкуренция среди претендентов значительно повысилась, ведь в интернет-пространстве разного рода звёзд и звёздочек очень много.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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