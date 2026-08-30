Какие сидераты действительно спасают томаты от фитофторы: личный опыт и разбор ошибок

Осенняя подготовка грядок часто превращается в лотерею: вроде бы делаешь всё по рекомендациям, а результат весной оказывается непредсказуемым.
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