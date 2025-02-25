В Екатеринбург привезли необычные иконы с роботами «советского Дали». Фото

В Екатеринбурге открылась необычная выставка советского уфимско-вологодского монументалиста Александра Пантелеева, который по наличию экспрессии в искусстве и внешне напоминал сюрреалиста Сальвадора Дали.
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