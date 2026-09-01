Семья мигрантов избила сотрудницу ТЦ "Континент" в Новосибирске

У пострадавшей диагностировали перелом носа и сотрясение.В торговом центре "Континент" на Гусинобродском шоссе в Новосибирске 31 августа произошло жестокое нападение на сотрудницу детского развлекательного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кирилл Дмитриев з...
- Трамп провозгласи...
- ИК Ушел "целитель" м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым