Владельцы котеек сегодня могут выполнять функции Гидрометцентра: по народным приметам, если кошка умывается левой лапкой – погода испортится, если правой – будет хорошая.
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Владельцы котеек сегодня могут выполнять функции Гидрометцентра: по народным приметам, если кошка умывается левой лапкой – погода испортится, если правой – будет хорошая.