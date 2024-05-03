Бывшая жена мужа закрутила, кажется, роман со свекром, а свекровь за нее горой, как будто это не невестка, а родная дочь— …Эта дача вообще-то мужу принадлежит по документам, досталась от бабушки, – рассказывает тридцатилетняя Анастасия.