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«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину

«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину

США придется вмешаться в вооруженный конфликт в случае падения Украины, задействовав свою армию. Такое заявление в эфире телеканала CBS News сделал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

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Комментарии
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федор
Что выродки пиндосовские давно по хлебалу не получали , или память коротка?
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