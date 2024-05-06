«Придется вмешаться»: в США назвали условие для ввода войск на Украину

США придется вмешаться в вооруженный конфликт в случае падения Украины, задействовав свою армию. Такое заявление в эфире телеканала CBS News сделал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.
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