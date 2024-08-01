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Magic3D

Magic3D

Пока нет демо. Перейти Метки: NeRF, WOW, Генерация Задача Создать 3D объект По материалам: neurolist.

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