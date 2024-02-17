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Иран и Саудовская Аравия призывают к экстренному совещанию ОИС по сектору Газа

Иран и Саудовская Аравия призывают к экстренному совещанию ОИС по сектору Газа

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии обсудили планы проведения экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) для рассмотрения драматических событий, происходящих в секторе Газа.

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