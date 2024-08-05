Побывал в реанимации: травмы сына Джоли оказались серьезнее, чем все думали

Врачи предупредили, что выздоровление будет долгим. Сын Джоли серьезно пострадал в аварии LEGION-MEDIA Анджелина Джоли до сих пор никак не прокомментировала ДТП, приключившееся с ее младшим приемным сыном, 20-летним Паксом Тьеном.
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