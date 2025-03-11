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Царьград

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Bild: Франкфурт погружается в фентаниловый кризис

Bild: Франкфурт погружается в фентаниловый кризис

Фентаниловая эпидемия охватила немецкий Франкфурт вслед за США, пишет издание Bild.Немецкий город Франкфурт-на-Майне погружается в «наркотический кризис» из-за повсеместного распространения фентанила, сообщает издание Bild, обвиняя в этом власти.

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