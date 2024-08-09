Ноттингем Форест – Борнмут где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 17 августа

В субботу, 17 августа, сыграют Ноттингем Форест и Борнмут в 1 туре АПЛ. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Сити Граунд Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.