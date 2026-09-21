Экс-генерал НАТО Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену признал, что ВС России приблизились к полному контролю Донбасса.
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