Атака на Нетаньяху могла быть удачной — дрон залетел точно в окно спальни

Атака БПЛА на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, произошедшая 19 октября, могла быть удачной — дрон «Хезболлы» залетел точно в окно спальни премьер-министра, 22 октября сообщила израильская телекомпания Kan.
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